Mainz-Manager Martin Schmidt kündigt Trainer-Vorstellung für Dienstag an: "Verträge liegen vor"

Mainz 05 wird seinen neuen Trainer nach Angaben von Sportdirektor Martin Schmidt "am Dienstag" präsentieren. "Die Verträge liegen vor, aber unterschrieben sind sie noch nicht. Deswegen werde ich keine Namen kommentieren", sagte der Manager vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntagabend beim FC Bayern. In München wurde die Mannschaft von Jan Siewert betreut, der eigentlich als Cheftrainer des Mainzer Nachwuchsleistungszentrums tätig ist.

