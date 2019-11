Mainz 05 will nach Rekord-Pleite gegen RB Leipzig an Trainer Schwarz festhalten: "Stehen zusammen"

Die höchste Pleite der Vereinsgeschichte kassiert, auf den 14. Platz der Bundesliga abgerutscht - und dabei zum Gespött geworden: Für viele Trainer wäre die Spieltags-Bilanz von Mainz-05 -Trainer Sandro Schwarz ein triftiger Grund für eine Entlassung - anders bei Mainz: Trotz des 0:8-Debakels bei RB Leipzig will der Verein weiter am 41-Jährigen festhalten. "Wir stehen als Verein zusammen. Und der Trainer bleibt der Chef der Mannschaft, da werden wir gemeinsam arbeiten, um die Mannschaft aufzurütteln", sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem Leipzig-Spiel - und sprach Schwarz damit eine Jobgarantie aus.

Mainz-Trainer Schwarz will wieder "Haltung" ins Team bekommen

Mit einem Tor-Spektakel demütigte RB den wehr- und hilflosen Mainz 05 regelrecht. Nach Vorarbeit von Timo Werner eröffnete Marcel Sabitzer (5.) das Tor-Festival. Werner (30.) legte nach, Christopher Nkunku (35.), Marcel Halstenberg (38.) und Yussuf Poulsen (44.) sorgten für die bitterste Halbzeit in der Mainzer Bundesliga-Historie. Erneut Werner (48./87.) und Nordi Mukiele (50.) stellten mit ihren Toren sicher, dass das Spiel auch in den Leipziger Geschichtsbüchern landete.

"Jeder hat gesehen, dass wir RB komplett in die Karten gespielt haben. Die letzte Haltung hat einfach komplett gefehlt, die Tore zu verteidigen. Da kommst du dann in so einen Torhagel rein", analysierte Mainz-Trainer Sandro Schwarz. "Es geht ab morgen darum, die Mannschaft wieder in die richtige Haltung reinzubekommen und vorzubereiten für das Spiel gegen Union Berlin."