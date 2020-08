Mainz gibt positiven Corona-Test bei Spieler bekannt – Testspiel gegen Stuttgart abgesagt

Rückschlag für Mainz 05 in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Wie die Rheinhessen vor dem geplanten Testspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart bekannt gaben, ergaben die tags zuvor durchgeführten Coronavirus-Tests einen positiven Fall im Spieler-Kader. Wer genau betroffen ist, gab der Verein nicht bekannt. Das geplante Testspiel im alten Mainzer Bruchwegstadion wurde abgesagt.

"Alle übrigen Tests fielen negativ aus. Der Spieler wurde isoliert und befindet sich in Quarantäne", teilten die Mainzer mit. Dem auch in der Saisonvorbereitung angewendeten Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga entsprechend werde die Mannschaft nun bereits am Mittwoch einem weiteren Test unterzogen.