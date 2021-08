"Eine Riesengeschichte": Mainz kann trotz Corona-Sorgen über Sieg gegen Leipzig jubeln

"Das ist wieder Fußball, das ist wieder Mainz, das ist wunderschön!", sagte der euphorische Sportdirektor Martin Schmidt nach dem Coup mit ganz viel Moral. "Wir waren ein riesenglücklicher Sieger heute. Jeder ist noch mal über sich hinausgewachsen, eine Riesengeschichte." Als die 05-Profis mitten im Block die "Humba"-Gesänge anstimmten, war der Eindruck einer völlig verkehrten Fußball-Welt inmitten von 10.500 Zuschauern perfekt. "Es war einfach geil! Am Ende zählt, was jeder Einzelne auf dem Platz gezeigt hat. Das war überragend", sagte der starke Torhüter Robin Zentner an einem für Mainz perfekten Sommertag.

Heidel kritisiert: "Hat nichts mit fairem Sport zu tun"

Umstritten war vor dem Spiel die Ausrichtung der Partie, in dessen Vorlauf die Mainzer massiv von ihrer Corona-Situation mit vier Positivfällen (darunter drei Spieler) beeinträchtigt waren. Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel sagte bei DAZN: "Sicherlich ist es kein sportlich fairer Wettbewerb - Wettbewerbsverzerrung hört sich ja fast kriminell an, das würde ich so überhaupt nicht in den Mund nehmen. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit fairem Sport zu tun." Am Beispiel Mainz dürfte diese Diskussion nach dem Coup nun wohl an Fahrt verlieren, vor dem nächsten Corona-Herbst aber bestimmt nicht ganz verschwinden.