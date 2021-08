Spiel zwischen Mainz 05 und RB Leipzig findet trotz Corona-Problemen statt - Manager Heidel angefressen

Die Vorbereitung auf den Bundesliga-Start wurde beim FSV Mainz 05 von positiven Corona-Fällen durcheinandergewirbelt. An einen geordneten Blick auf den Liga-Auftakt gegen RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) war nicht zu denken. "Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes hatten wir in dieser Woche noch kein Training. Wir werden heute Nachmittag das erste Mal mit dem Kader für Sonntag trainieren", erklärte Trainer Bo Svensson auf der Pressekonferenz am Freitag. Anzeige

Auch Sportvorstand Christian Heidel bestätigte, dass man sich "den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt" habe. "Wir haben leider vier Infizierte Personen im Kader unserer Lizenzspieler. Drei Spieler und einer aus dem Trainerstab," skizzierte Heidel den Verlauf. "Von diesen vier Leuten waren zwei komplett geimpft, haben sich aber leider auch infiziert. Das hat dann dazu geführt, dass weitere acht Spieler plus zwei Personen aus dem Trainerstab in eine Quarantäne mussten, weil sie eben als Kontaktperson eins gewertet wurden." Dies wiederum hätte bedeutet, dass alle 14 Personen in Quarantäne versetzt werden mussten und auch beim Leipzig-Spiel fehlen werden.

Eine Verlegung der Partie sei jedoch zu keinem Zeitpunkt eine realistische Option gewesen. So habe der Klub unmittelbar den Dialog mit der DFL gesucht. "Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es keinen Grund für eine Absage gibt, weil eben die Spielordnung so ist, wie sie ist", sagte Heidel. "Ich kann mir sehr sehr schwer vorstellen, dass überhaupt ein Spiel abgesagt wird wegen Krankheit oder Verletzung, weil gewünscht ist, dass Spieler nachgezogen werden."

Alle PCR-Tests am Freitag negativ Am Freitag wären bei den Mainzern indes "alle Tests negativ" ausgefallen. "Wir testen jetzt seit Bekanntwerden der Erkrankung jeden Tag", so Heidel. Der Sportchef begründete zudem die Entscheidung, die betroffenen Personen nicht namentlich zu erwähnen. "Wenn wir einen Vorteil haben, dann ist es, dass Leipzig nicht genau weiß, wer da am Sonntag aufläuft. Diesen kleinen Vorteil wollen wir bei uns halten."