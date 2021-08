Das hatte sich der FSV Mainz 05 aber mal ganz anders vorgestellt: Kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison, den die Mainzer gegen RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) bestreiten, sorgten erhebliche Corona-Probleme für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen des Vereins. Nach dem positiven Test bei Stürmer Karim Onisiwo gab es noch drei weitere positive Befunde. Bei den Betroffenen handelte sich um zwei Profis und einen Assistenztrainer. Nach Angaben der Mainzer habe das zuständige Gesundheitsamt angeordnet, dass sich "weitere acht Spieler und zwei weitere Mitglieder des Trainerteams" in "eine sofortige häusliche Isolation" begeben müssen. "Insgesamt befinden sich aktuell also 14 Mainzer in Quarantäne", hieß es in dem Statement. Mannschaftstraining? Lieber nicht, hieß es vom Gesundheitsamt am vergangenen Mittwoch. Eine Verschiebung ist aufgrund der DFL-Regularien dennoch nicht so ohne Weiteres möglich: Die bekommt ein Klub nur genehmigt, wenn der Kader wegen Ausfällen nur noch 13 Spieler umfasst. Insgesamt haben die 05er 29 Profi-Spieler in ihren Reihen.

Anzeige