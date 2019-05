Letztes Freitagsspiel in dieser Bundesliga-Saison! Die Partie Mainz 05 gegen RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) eröffnet den 32. Spieltag und könnte eine interessante Konstellation mit sich bringen.

Denn: Die Leipziger können den Druck auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund mit einem Sieg erhöhen und bei dann 67 Punkten selbst noch einmal ins Titelrennen eingreifen. Rein rechnerisch ist für die Roten Bullen sogar noch Platz eins drin, in jedem Fall können die Leipziger aber am 33. Spieltag im Heimspiel gegen den FC Bayern München den Königsmacher geben. ,,Wir wollen noch neun Punkte holen", gibt sich RBL-Coach und Sportdirektor Ralf Rangnick (60) selbstbewusst. Die Mainzer sind mit 12 Zählern plus besserer Tordifferenz quasi seit einer Woche aus dem Schneider, sie können nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen und das ist eine Riesen-Leistung der Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz (40).

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum 4:1-Heimsieg im Dezember 2018 gegen Mainz RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05 (4:1) ©

Allerdings ging am 1. Mai in Mainz auch eine Ära zu Ende. Ex-Nationaltorhüter René Adler (34), ein gebürtiger Leipziger, hat am Mittwoch sein Karriere-Ende verkündet. Vom Abschied des ehemaligen HSV-Keepers, der seit April 2018 und dem 3:0-Heimsieg gegen Leipzig nach Knorpelschaden verletzungsbedingt fehlte, profitiert vor allem der erst 21-jährige Florian Müller. ,,Bis zu seiner Verletzung hat er das Fußballer-Dasein jeden Tag gelebt", sagt Müller im Kicker-Sportmagazin (Donnerstag-Ausgabe) über Adler, ,,er war der erste, der kam und der letzte, der ging. Er hat auf alles geachtet. Hinzu kamen seine großen Erfahrungswerte." 269 Bundesliga-Spiele bestritt René Adler insgesamt. Müller freut sich auf das Heimspiel gegen die Roten Bullen, das die Mainzer nach seinem Dafürhalten nicht abschenken wollen: ,,Jetzt haben wir ein Heimspiel und die vorigen Partien zu Hause waren richtig gut - auch dieses Mal wollen wir Punkte mitnehmen." ,

Bilder zum Spiel: Hannover 96 gegen FSV Mainz 05 Linton Maina (rechts) spielt den Ball, verfolgt von Daniel Brosinski. ©

RBL hat in der vergangenen Woche zum zweiten Mal nach 2017 die Champions-League-Teilnahme gesichert. Insgeheim rechnet man in Leipzig aber noch mit der Vizemeisterschaft. ,,Wir werden nach der Champions-League-Qualifikation keine Probleme haben, die Spannung hoch zu halten", sagt Torhüter Peter Gulacsi (28), ,,wir haben letztes Jahr in Mainz 0:3 verloren, haben also etwas gutzumachen. Vielleicht haben wir im Endspurt noch die Chance, um Platz zwei zu spielen." Wie auch immer: Die Fans in der Opel Arena können sich in jedem Fall auf Tore freuen, denn in dieser Begegnung fielen seit 2016/2017 immer mindestens drei Tore pro Spiel. Insgesamt gab es 21 Tore und fünf Mal wurde bei Mainzer Toren vor heimischer Kulisse der ,,Narhallamarsch" eingespielt, der berühmte Karnevals-Torjingle der Rheinhessen. Bei den Mainzern droht Pierre Kunde und Danny Latza eine Gelbsperre im Derby bei der Frankfurter Eintracht. Bei den Leipzigern könnte es vor dem Kracher gegen die Bayern Marcel Sabitzer (9 Gelbe Karten), Diego Demme, Stefan Ilsanker und Kevin Kampl (alle je vier) treffen.

​50 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Joshua Kimmich, Ante Rebic und Daniel Frahn spielten für RB Leipzig. Der SPORTBUZZER zeigt 50 ehemalige RB-Profis und was aus ihnen wurde. ©

Wie sehe ich das Spiel Mainz 05 gegen RB Leipzig live im TV?

Das Heimspiel des FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der Opel Arena. Reporter ist Matthias Stach.

Wird die Partie Mainz 05 gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Mainz 05 gegen RB Leipzig gibt es am Samstag in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr. Der Streamingdienst DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an. Sky-Kunden sehen die Partie ab 22.30 Uhr in einer 15-minütigen Zusammenfassung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Mainz 05 gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Mainz 05 gegen RB Leipzig an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

