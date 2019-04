Für die Gastgeber ist die Partie Mainz 05 gegen SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) bereits der zweite Spieltags-Eröffner im eigenen Stadion in diesem Kalenderjahr! Allerdings: Das erste Freitagsspiel in der heimischen Opel Arena in 2019 brachte den Mainzern ein 1:5-Debakel gegen Bayer Leverkusen!

Ein Sieg gegen die Freiburger, die am letzten Samstag Tabellenführer FC Bayern München ein 1:1 abtrotzten und damit Borussia Dortmund wieder an die Spitze verhalfen, wäre für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz (40) dringend nötig. Die Mainzer sind die schlechteste Elf der Spieltage 20 bis 27. Aus den letzten acht Partien holten sie nur drei Punkte, das war beim überraschend klaren 3:0 gegen den FC Schalke 04. In den letzten drei Spielen kassierten sie 10 Gegentore. Nimmt man nur die Tabelle seit Februar, ist der FSV Tabellenletzter. Hannover 96 holte im gleichen Zeitraum zwar auch nur drei Punkte, kann aber weniger Gegentore vorweisen. ,,Unsere 30 Punkte haben wir nicht geschenkt bekommen", erinnert Sandro Schwarz daran, dass in Mainz auch schon gepunktet wurde in dieser Saison. So wie beim 3:1 im Hinspiel, als die Rheinland-Pfälzer im Breisgau das 2:1 aus dem vorangegangenen Heimspiel gegen Werder Bremen vergolden konnten. Für Schwarz liegen die Gründe für das derzeitige Leistungstief in Mainz in einem ,,Tick Selbstzufriedenheit und dem Trend, sich an Spielaufbau und Ballbesitz zu ergötzen." Rein von der Tabellensituation ist (noch) alles gut für die ,,Null-Fünfer": Sie liegen nach wie vor zehn Punkte vor dem Relegationsplatz und dem VfB Stuttgart.

Dass sich beim SC Freiburg trotz des ansprechenden Unentschiedens gegen den FC Bayern und dem vorangegangenen 1:1 bei Borussia Mönchengladbach keine Selbstzufriedenheit breit macht, dafür dürfte schon SC-Trainer Christian Streich himself sorgen. Für den Coach ist klar: ,,Wenn wir von der Präsenz her nicht von der ersten Minute an da sind, wird Mainz uns überrennen. Ich würde mir wünschen, dass wir in Mainz gut kicken." Gut, denn das ist bei den Freiburgern eher die Ausnahme! Die Breisgauer gehören zu den Lieblingsgegnern von Mainz 05. Gegen keinen anderen Bundesliga-Klub feierten die Rheinhessen seit ihrem ersten Aufstieg 2004 mehr Siege als gegen den Sport-Club (11). In der Partie im letzten Jahr (2:0) wurde sogar Bundesliga-Geschichte geschrieben. Erstmals wurde in der Halbzeit-Pause ein mittels Videobeweis verhängter Elfmeter ausgeführt. Die Mainzer nutzten diesen Strafstoß damals zum 1:0. Einziger mit Gelb vorbelasteter Spieler ist Freiburgs Nicolas Höfler.

Wie sehe ich das Spiel Mainz 05 gegen SC Freiburg live im TV?

Das Heimspiel von Mainz 05 gegen SC Freiburg wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der Opel Arena. Mögliche Kommentatoren: Philipp Eger, Robby Hunke, Matthias Stach oder Tobi Fischbeck.

Wird die Partie Mainz 05 gegen SC Freiburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Mainz 05 gegen SC Freiburg ist am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie am Freitag ab 22.30 Uhr in einer längeren Zusammenfassung. DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Mainz 05 gegen SC Freiburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Mainz 05 gegen SC Freiburg an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

