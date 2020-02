Erstes Mainz-Remis seit Mai 2019: Abstiegskandidat erkämpft Punkt gegen Schalke

Saison-Premiere für den 1. FSV Mainz 05 am 22. Spieltag: Im Heimspiel gegen Schalke 04 erreichten die 05er ein Unentschieden - das erste seit Mai 2019. Beim 0:0 war für die Mainzer, die wenige Tage vor Beginn der Straßenfastnacht in Sonder-Trikots antraten, sogar mehr drin. In der zweiten Halbzeit vergab Stürmer Robin Quaison einige gute Chancen.

Mit der Remis-Premiere vergrößert Mainz den Abstand auf Fortuna Düsseldorf, das Relegationsplatz 16 liegt und am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach verlor, auf fünf Punkte. Schalke verpasst durch das zweite Unentschieden in Folge den Anschluss an die Spitzengruppe. Mit 36 Punkten liegt S04 auf Platz sechs - mit vier Zähler Abstand auf den Fünften Bayer Leverkusen.

Mainz-Trainer Achim Beierlorzer: "Wir nehmen den Punkt mit"

"Wir nehmen den Punkt, weil die Mannschaft gut gearbeitet hat", sagte Mainz-Trainer Achim Beierlorzer. "Natürlich können wir am Ende die eine oder andere Aktion besser machen, aber ich bin zufrieden heute."

Bereits die erste Halbzeit war kein Fußball-Leckerbissen. In 45 schleppenden Minuten neutralisierten sich Mainz und Schalke gegenseitig. Die 05er waren in der Anfangsphase zwar die spielbestimmende Mannschaft und kamen zu einigen Abschlüssen, nutzten die Mini-Chancen jedoch nicht. Von Schalke war offensiv zunächst nichts zu sehen. Beide Teams pressten früh und standen defensiv kompakt. Schalke konnte mit seiner Ballbesitz-Dominanz nichts anfangen.