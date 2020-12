Schröder-Rücktritt, Heidel-Rückkehr und Lichte-Zukunft: So erklären die Mainz-Bosse das Personalbeben

Nach dem Rücktritt von Sportvorstand Rouven Schröder steht der 1. FSV Mainz 05 ohne Sportliche Leitung da - und das vor dem letzten Spiel des Jahres am Mittwochabend im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum (20.45 Uhr/Sky). Schröder hatte am Dienstag überraschend seinen Rücktritt verkündet und damit auch die Vorstandskollegen und den Aufsichtsrat auf dem falschen Fuß erwischt, wie der Chef des Kontrollgremiums, Detlev Höhne, und Vorstandschef Stefan Hofmann auf einer Pressekonferenz erklärten. Der Abschied von Schröder verändert auch die personellen Planungen der Rheinhessen - besonders mit Blick auf eine mögliche Rückkehr von Christian Heidel und die Zukunft von Trainer Jan-Moritz Lichte.

Der Chefcoach gilt schon länger als Wackelkandidat. Als der strauchelnde Bundesliga-Vorletzte die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bochum am Dienstag kurzfristig absagte, schien sein Aus beschlossen zu sein. Doch nicht Lichte ging, sondern Schröder. "Die Ereignisse haben uns ein bisschen überrollt", gestand Hofmann am Abend. Höhne bedankte sich indes für die vergangenen dreieinhalb Jahre bei Schröder: "Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche für den Verein gekämpft hat."