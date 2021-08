Vor Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig: Corona-Befunde und Quarantäne bei Mainz 05

Kurz vor dem Start der neuen Bundesliga -Saison wird Mainz 05 von erheblichen Corona-Problemen geplagt. Nach dem positiven Test bei Stürmer Karim Onisiwo am vergangenen Freitag gab es Vereinsangaben zufolge inzwischen drei weitere positive Befunde. Bei den Betroffenen handelt sich um zwei Profis und einen Assistenztrainer. "Alle Erkrankten wurden umgehend in häusliche Quarantäne versetzt. Bis auf leichte Symptome geht es Ihnen gut", teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit.

Weiter hieß es: "Derzeit ist von einem akuten Krankheitsgeschehen auszugehen, da es auch zu Ansteckungen im häuslichen Bereich gekommen ist. Zwei der Erkrankten haben den vollständigen Impfschutz." Der Verein stehe in "engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt Mainz und der Deutschen Fußball Liga". Nach Angaben der Mainzer habe die Behörde angeordnet, dass sich "weitere acht Spieler und zwei weitere Mitglieder des Trainerteams" in "eine sofortige häusliche Isolation" begeben müssen. "Insgesamt befinden sich aktuell also 14 Mainzer in Quarantäne", hieß es in dem Statement.