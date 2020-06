Mainz 05 stichelt nach Klassenerhalt mit Shirts gegen FC Bayern: "8x Meister? Langweilig"

Mainz 05 darf jubeln. Seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2009 sind die Rheinhessen ununterbrochen in der Bundesliga aktiv - und daran wird sich auch zur kommenden Saison nichts ändern. Mit dem 2:1-Heimsieg über Abstiegskonkurrent Werder Bremen hat die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Spieler und Verantwortlichen jubelten nach Abpfiff der Partie am Samstagnachmittag ausgiebig und waren auf den Erfolg vorbereitet - mit speziellen Klassenerhalts-Shirts, die sich alle Mainzer überzogen. Darauf zu sehen: Eine kleine Stichelei gegen den FC Bayern München.

"8x Meister? Langweilig. 11x Drin bleiben? Mainzer Weltklasse", stand auf den Jubel-Shirts geschrieben. Ein Seitenhieb auf den FC Bayern, der sich am vergangenen Mittwoch vorzeitig zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal überhaupt den Liga-Titel gesichert hatte. Doch auch auf die Geisterspiele wegen der Corona-Pandemie nahmen die Mainzer mit ihrem Shirt Bezug: "1x nicht mit euch feiern? Unendlich schmerzhaft", so die Mainzer Botschaft an die Fans, die den Klassenerhalt ihres Teams vor den Bildschirmen und eben nicht im Stadion mitverfolgen mussten.