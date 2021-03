Mainz-Trainer Svensson hadert mit Schalke-Remis: "Uns hat nur das Tor gefehlt"

Immerhin einen positiven Aspekt hatte das trostlose 0:0 beim FC Schalke 04 für Mainz 05: Die Rheinhessen haben durch das Remis zumindest vorübergehend die direkten Abstiegsplätze der Bundesliga verlassen und liegen nun auf Relegationsplatz 16 - punktgleich mit Hertha BSC (wegen der besseren Tordifferenz auf Rang 15) und Arminia Bielefeld (wegen der schlechteren Tordifferenz auf Rang 17). Doch das war es schon mit den guten Nachrichten für die Mainzer. In einem schwachen Erstligaspiel am Freitagabend hätten sie eigentlich als Gewinner vom Platz gehen müssen, findet zumindest Trainer Bo Svensson: "Ich ärgere mich, dass wir nicht gewonnen haben, denn das hatten wir verdient", meinte der Coach nach Abpfiff bei DAZN. Und seine Spieler gaben dem Dänen recht.

Immerhin hatten die Rheinhessen, die zuletzt in Mönchengladbach (2:1), Leverkusen (2:2) und Dortmund (1:1) verblüfft hatten, zum Ende der ersten Halbzeit ihres 500. Bundesliga -Spiels durch Leandro Barreiro (37.) und Adam Szalai (42.) beste Chancen zur Führung. Beide Male ging der Ball nur knapp am Tor vorbei. In der Schlussphase hatte Jonathan Burkardt (82.) die große Chance auf den Siegtreffer, doch seinen Schuss aus kurzer Distanz entschärfte der nach Adduktorenbeschwerden ins Schalker Tor zurückgekehrte Frederik Rönnow. 19 zu 2 Torschüsse standen am Spielende für die Mainzer zu Buche. Doch: "Wir haben zu wenig klare Torchancen herausgespielt. Das muss man klar sagen" , kritisierte Mainz-Profi Stefan Bell.

Zwar habe Mainz "nach 20 Minuten mehr und mehr das Spiel in den Griff bekommen", so Teamkollege Dominik Kohr, doch was am Ende dabei heraus sprang sei "zu wenig" gewesen, so der Ex-Frankfurter. "Es ist klar, dass wir uns ärgern." Ähnlich sah es Coach Svensson: "Wir kommen sehr sehr oft ins letzte Drittel und auch zum Torschuss. Wir haben genug Chancen gehabt. Es fehlt ein bisschen das Abschlussglück", bemängelte der ehemalige Mainz-Profi. Denn die Spielanlage seines Teams habe ihn eigentlich gefallen: "Ich fand die Leistung von uns abgesehen von den ersten 15, 20 Minuten sehr gut. Wir haben das Spiel dominiert, die zweite Halbzeit waren wir nur in der Schalker Hälfte", meinte der Däne und kam zum Schluss: "Uns hat nur das Tor gefehlt."