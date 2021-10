Der Mainzer Weg: Wie Sportchef Christian Heidel einen Top-Trainer nach dem nächsten findet

Bundesligist Mainz 05 steht für die wohl beste Trainerausbildung in Deutschland. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Marco Rose – die Liste der heutigen Toptrainer mit einer Vergangenheit am Bruchweg ist lang. Mit Bo Svensson schmiedet der Klub schon den nächsten Spitzencoach aus den eigenen Reihen. Manager Christian Heidel sei Dank. "Er hat vom ersten Tag an wirklich überzeugt mit seiner Art auf dem Trainingsplatz und dem Umgang mit den Jungs. Das ist eine angeborene Autorität und eine Symbiose aus den Trainern, mit denen er hier in Mainz zusammengearbeitet hat", sagt Heidel vor dem Mainzer Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr, Sky) im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

