Mainz 05 macht in dieser Saison dort weiter, wo es in der vergangenen Spielzeit unter Bo Svensson aufgehört hat. Nach sechs Partien haben die Mainzer bereits zehn Punkte auf dem Konto und mit gerade einmal drei Gegentoren weniger Treffer hinnehmen müssen als Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern. Allerdings blicken die 05er auf zuletzt zwei Spiele ohne Sieg zurück. Auf das torlose Unentschieden gegen den SC Freiburg folgte eine knappe 0:1-Niederlage in Leverkusen. Gegen Union Berlin sollen am Sonntag wieder drei Punkte auf das Konto der Mannschaft um Kapitän Moussa Niakhaté wandern (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

