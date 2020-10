Mainz-Profi Ádám Szalai kehrt ins Teamtraining zurück: "Das Geschehene hinter mir lassen"

Auch unter Interimstrainer Jan-Moritz Lichte spielte Stürmer Adam Szalai beim 1. FSV Mainz 05 zuletzt keine Rolle. Doch nach der Länderspielpause soll sich das ändern. Wie der Bundesligist jetzt bekanntgab, darf der 32-Jährige in der kommenden Woche wieder am Teamtraining teilnehmen. Das gab der Klub nach einem "intensiven Gespräch" zwischen dem Vereinsvorsitzenden Stefan Hofmann, Sportvorstand Rouven Schröder und dem ungarischen Nationalspieler sowie dessen Berater Oliver Fischer bekannt.

"Die vergangenen zwei Wochen haben bei uns allen Spuren hinterlassen und am Ende vor allem auch Mainz 05 geschadet. Deswegen war es wichtig, dass wir unsere Ansichten und Differenzen zeitnah aufarbeiten, ausräumen und eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden", sagte Sportvorstand Rouven Schröder: "Die Themen, die zu diesem Punkt geführt haben, wurden ausgeräumt. Ádám hat uns erklärt, dass er definitiv keinen Wechsel oder eine Vertragsauflösung anstrebt. In der Konsequenz bleibt er Spieler von Mainz 05. Es ist uns im gemeinsamen Gespräch gelungen eine Basis zu schaffen, auf der Ádám weiter am Training der Profis teilnehmen kann."