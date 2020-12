Mainz-Boss Hofmann erläutert Zeitplan mit Heidel – Trainer Lichte verzichtet auf Interviews

Nach dem überraschenden Rücktritt von Sportvorstand Rouven Schröder stellt sich der 1. FSV Mainz 05 neu auf - in noch unbekannter Konstellation. Der Vorstandsvorsitzende der Rheinhessen machte vor dem DFB-Pokalspiel gegen den VfL Bochum (20.45 Uhr/Sky) Hoffnung auf rasche Weichenstellungen. Insbesondere die Rückkehr von Ex-Sportchef Christian Heidel bleibt das erklärte Ziel. Anzeige

"Einen Plan B brauchen wir nicht", sagte Stefan Hofmann gegenüber Sky. "Ich bin täglich in Kontakt mit Christian und hoffe, dass er die Gelegenheit annimmt." Allerdings habe man trotzdem eine mögliche Alternativlösung in der Tasche. Heidel, der eigentlich als zusätzlicher Vorstand für langfristige Strategie geholt werden sollte, hatte sich nach dem Rückzug seines Nachfolgers zunächst Bedenkzeit erbeten. Hofmann: "Er wird sich natürlich auch dieses Spiel anschauen. Es geht jetzt um die Rahmenbedingungen. Er ist schon drin in der Planung, aber endgültig noch nicht."

Der Vorstandschef verteidigte wie schon am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz den ursprünglichen Plan, Heidel zusätzlich zu Schröder zu installieren. "Wir sind seit anderthalb Jahren sehr instabil sportlich. Dass wir uns Gedanken machen, wie wir dagegen wirken können und dann auf den Namen Christian Heidel kommen, ist denke ich nachvollziehbar", sagte der 57-Jährige, der das Amt seit Januar 2018 bekleidet und über eine Fußballlehrer-Lizenz verfügt.

Hofmann über Lichte: "In einer Verfassung, in der er nicht sprechen will"

Unklar bleibt noch, wie es mit Trainer Jan-Moritz Lichte weitergeht. Der Nachfolger des im September geschassten Achim Beierlorzer gilt bereits seit längerer Zeit als umstritten. Rund um das Spiel gegen Bochum verzichtet der 40-Jährige auf Interviews. Hofmann bestätigte, dass der Trainer "sehr angespannt" sei: "Er ist im Moment in einer Verfassung, in der er nicht sprechen will." Aus diesem Verhalten dürfe man allerdings nicht ableiten, dass der Coach nach der Partie auf jeden Fall entlassen werde.