Mainz-Boss Christian Heidel: FC Bayern hat mit Nagelsmann-Ablöse "eine Marke gesetzt"

Sportvorstand Christian Heidel vom FSV Mainz 05 geht davon, dass im Profifußball auch in Zukunft hohe Ablösesummen für Trainer gezahlt werden. "Ich finde das eigentlich normal", sagte Heidel am Freitag bei Sky Sport News, für den offenbar jahrelang nicht nachvollziehbar war, warum die Transfer-Entschädigungen bei Trainern stets so viel geringer ausfielen als bei Spielern. Als Beispiel nannte er, als sich Schalke 04 vor Jahren für eine Verpflichtung des damaligen Mainzer Coaches Thomas Tuchel interessierte. "Ich damals schon gesagt, dass unser Trainer wesentlich teurer sein wird als der beste Spieler, da der Trainer der Chef des besten Spielers ist. Der Trainer ist der absolut wichtigste Mann im Verein", so der damalige Manager der 05er.

In dieser Woche hatte der FC Bayern München mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig zur neuen Saison der teuersten Trainer-Transfer überhaupt im internationalen Fußball getätigt. Kolportiert wird eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro. "Ich weiß nicht, ob es ein Schnäppchen ist", sagte Heidel dazu: "Aber ganz ehrlich: ich finde, das ist ein Preis, der gerechtfertigt ist. Julian Nagelsmann ist ein sehr junger Trainer, der schon sehr viel geleistet hat, er hat eine überragende Zukunft vor sich. Er geht zum besten deutschen Verein. Sie holen ihn aus Leipzig weg, die sich auf ihn verlassen haben, alles mit ihm gebaut haben. Dann ist es doch völlig in Ordnung, dass der FC Bayern eine nicht unerhebliche Ablösesumme an RB bezahlt."

Der 33-jährige Nagelsmann hatte bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2023 - genau wie Noch-Bayern-Trainer Hansi Flick, dessen Kontrakt zum Saisonende aufgelöst wird. Flick gilt als heißer Anwärter auf den Job von Bundestrainer Joachim Löw, der sein Amt nach der Europameisterschaft im Sommer nach dann 15 Jahren aufgibt. Zuvor hatten in den vergangenen Wochen und Monaten auch andere Bundesliga-Klubs für ihre im Sommer anstehenden Trainerwechsel in millionenschwere Ablösesummen eingewilligt, weil die betroffenen Coaches entsprechende Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen haben. So wechselt Marco Rose für fünf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund, die Gladbacher überweisen indes vertragskonform 7,5 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt für die Dienste von Adi Hütter.

Heidel gab an, zu seiner Zeit als Sportvorstand bei Schalke 04 (2016 bis 2019) selbst eine Ablösesumme von etwa 2,5 Millionen Euro für Markus Weinzierl an den FC Augsburg gezahlt zu haben. Die Frage, ob die Transfergebühren für Trainer demnächst ähnlich explodieren werden wie bei Spielern und Ablösen von 50, 60, vielleicht 100 Millionen Euro denkbar sind, mochte Heidel, der Ende 2020 nach rund eineinhalb Jahren Pause nach Mainz zurückkehrte, jedoch nicht eindeutig beantworten. "Das hängt ja auch davon ab, wer sich daran beteiligt", gab er zu bedenken: "99,9 Prozent der Klubs werden das wahrscheinlich nicht tun und auch nicht tun können. Aber sicherlich hat der FC Bayern da eine Marke gesetzt, und es wird irgendwann jemanden geben, der die überbieten will und wird."