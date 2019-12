Mainz 05 hofft auf nächste Gala unter Trainer Achim Beierlorzer - Eintracht Frankfurt will Bayern-Fluch besiegen

Geschichte hat Achim Beierlorzer bereits geschrieben, indem er innerhalb von nur neun Tagen den schnellsten Trainer-Vereinswechsel der Bundesliga-Historie vollzog und sich kurz nach seiner Freistellung beim 1. FC Köln bereits auf der Bank von Mainz 05 wiederfand. Das Debüt hätte beim fulminanten 5:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim kaum besser laufen können, am Montagabend wollen die Mainzer auch die Heimpremiere des neuen Übungsleiters positiv gestalten und sich vorerst etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen (20.30 Uhr/DAZN). Gegner im Derby: Eintracht Frankfurt . Die Hessen sind in Mainz ein gern gesehener Gast - schließlich konnte die SGE noch kein Erstliga-Gastspiel beim FSV für sich entscheiden

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Mit dem 2:1 beim FC Arsenal unter der Woche in der Europa League im Rücken sind die Hessen jedoch gewillt, sich den Folgen ihres Sieges beim FC Bayern zu widersetzen. Denn seit dem 5:1 Anfang November gegen den deutschen Rekordmeister sammelten die Frankfurter in der Bundesliga keinen einzigen Zähler mehr, rutschten in die untere Tabellenhälfte ab und drohen das internationale Geschäft aus den Augen zu verlieren. Insbesondere in der Fremde tut sich die SGE regelmäßig schwer und peilt daher ausgerechnet im ungeliebten Mainz den erst zweiten Auswärtserfolg an. Bangen muss Coach Adi Hütter um den Einsatz seiner Leistungsträger Bas Dost und Sebastian Rode.