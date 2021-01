Bewerbung um Stammplatz im Mainzer Tor: Finn Dahmen nach Debüt mit Lob überschüttet

Ein Problem auf der Torhüter-Position verzeichnet Bundesliga-Abstiegskandidat FSV Mainz 05 wohl nicht. Im Auswärtsspiel beim FC Bayern München vertrat U21-Nationalkeeper Finn Dahmen bei seinem Bundesliga-Debüt den verletzten Robin Zentner (Rückenprobleme) lange sehr abgeklärt. Später war der Torwart aus der eigenen Jugend machtlos bei allen Gegentoren, die zur deutlichen 2:5-Klatsche in der Allianz Arena führten. Anzeige

"Für mich war es eine Riesen-Sache spielen zu dürfen. Schade, dass das Ergebnis am Ende so ausgefallen ist. Die erste Halbzeit ist wie ein Traum gelaufen, das wäre zu schön gewesen, wenn ich zu Null gespielt hätte. Am Ende sind wir ein bisschen auseinandergefallen, das darf nicht passieren. Aber auf einen Großteil des Spiels lässt sich aufbauen", sagte Dahmen nach der Partie bei Sky.

Erst am Sonntag um 14 Uhr hatte der 22-jährige Torhüter von seinem Einsatz gegen den FC Bayern erfahren. "Das war vielleicht ganz gut, weil ich besser schlafen konnte letzte Nacht", erklärte der U21-Nationalkeeper: "Es hat sich ein Traum erfüllt, weil ich, seit ich ein kleiner Junge war, Bundesliga gucke." Die Mainzer Mannschaft bewies unter der Anleitung von Aushilfstrainer Jan Siewert mit einem couragierten Auftritt, dass sie durchaus Bundesliga-Niveau besitzt. Und das sah auch Dahmen so: "Wir haben mit die beste Halbzeit in dieser Saison gespielt, jeder hat sich gepusht, jeder hat sich reingehauen. Dann hatten wir die große Chance aufs 3:0, als Neuer leider riesig gehalten hat. Dann hat sich Bayern in einen Rausch gespielt, gegen den wir uns nicht mehr wehren konnten und es ist leider so gekommen, wie es gekommen ist."

Lob von Burkardt und Siewert Nach der Niederlage erhielt der Debütant viel Lob - unter anderem von Mitspieler Jonathan Burkardt und Coach Siewert. "Man hat gesehen, dass wir unfassbar gut in Mainz ausbilden und so soll es auch weiterhin sein. Finn Dahmen hat Robin Zentner gut vertreten und ihm gebührt ein Lob", meinte Siewert. Torschütze Burkardt erklärte: "Ich bin gut mit ihm befreundet, er konnte glaube ich nicht gut schlafen in der Nacht. Ich wusste, dass er das gut machen wird, weil er einfach ein super Torwart ist. Ich bin froh, dass er jetzt sein Debüt geben konnte und bin stolz auf ihn. Das war toll."