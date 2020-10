"Hat wehgetan": Beierlorzer über Spielerstreik und Mainz-Aus – Szalai "nicht der einfachste Spieler"

Nach turbulenten Wochen wartet der 1. FSV Mainz 05 auch unter Interimstrainer Jan-Moritz Lichte weiter auf den ersten Sieg - und steht als einziger noch punktloser Klub am Ende der Bundesliga-Tabelle. Am Samstag gab es eine bittere 2:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach - am Sonntag meldete sich der Ende September entlassene Lichte-Vorgänger Achim Beierlorzer zu Wort. Der 52-Jährige äußerte sich bei Sky90 erstmals seit dem Aus und sprach unter anderem auch über den vorangegangenen Spielerstreik nach der Ausbootung von Stürmer Adam Szalai.

Ein Rückblick in die letzte Septemberwoche: Nach dem Freistellungsgespräch mit Szalai am Montag, dem daraus resultierenden Streik am Mittwoch vor der Partie gegen den VfB Stuttgart und der anschließenden 1:4-Niederlage am 26. September hatte Beierlorzer die zwei Tage später erfolgte Trennung bereits kommen sehen: "Man hat nicht mehr zu mir gehalten." Er gestand, dass er als Trainer sowie die Sportliche Leitung um Vorstand Rouven Schröder am Ende keine Einheit mehr gewesen seien. Dabei sei gerade dies so wichtig: "Nur wenn alles zusammenpasst, kann man eine Mannschaft entwickeln, Talente fördern und am Ende erfolgreich sein", so Beierlorzer weiter. Der (Ex-)Coach und Schröder hatten Fehler in der Kommunikation eingeräumt.