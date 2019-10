Befreiungsschlag für Mainz im Abstiegsduell - Kölner-Ärger über Schiedsrichter

Das Abstiegsduell zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Köln entschieden die Hausherren am Ende deutlich mit 3:1 für sich , profitierten dabei aber auch von Fehlern des Schiedsrichters und des Kölner Keepers Timo Horn. Damit befreiten sich die Mainzer erst einmal etwas und schafften den Sprung auf Platz 13, während die Kölner mit sieben Punkten auf dem 16. Platz hängen bleiben.

Die Partie begann gleich mit einem kleinen Aufreger. Florian Kainz brachte die Gäste vom Rhein bereits nach vier Minuten vermeintlich in Führung - doch der Treffer wurde von Schiedsrichter Frank Willenborg zurückgenommen. Köln zeigte einen starken Konter, den Simon Terodde zunächst abschloss. Doch der Mainzer Keeper Robin Zentner konnte abwehren, Kainz schoss danach ein. Allerdings: Beim Schuss von Terodde standen gleich zwei Kölner Spieler - Kingsley Schindler und Louis Schaub - im Abseits. Schaub wurde dann aktiv, als er einen Mainzer Verteidiger behinderte . Deshalb nahm der Schiedsrichter den Treffer zurück.

Kein Elfmeter für Köln nach Handspiel: Schiedsrichter erzürnt Fans - so reagiert das Netz

Zehn Minuten später zählte dann das Tor der Kölner, als Terodde mit einem Linksschuss Zentner keine Chance ließ und zum 1:0 traf . Und das Tor war stark herausgespielt. Hector spielte per Hacke zu Schindler, der direkt auf Terodde weiterleitete, der dann aus der Drehung durch die Beine des Mainzers Moussa Niakhaté.

Quaison bringt Mainz in Führung

Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und griffen den Gegner immer früh an, weshalb sich regelmäßig Umschaltaktionen ergaben. Die Mainzer wurden im Spielverlauf aber immer stärker und hätten schon zur Pause in Führung gehen können.

Das taten die Hausherren dann in der zweiten Halbzeit. Robin Quaison zog in der 57. Minute einfach mal aus 20 Meter ab, weil er zu viel Platz hatte. Der Ball flatterte extrem, weshalb Horn an den Ball nicht mehr herankam. Er sah dabei zwar schlecht aus, doch eine große Chance, den Ball zu halten, hatte er nicht.