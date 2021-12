Mainz-Sportchef Christian Heidel über Zukunft von Trainer Bo Svensson: "Von mir aus darf er zehn Jahre bleiben"

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel kann sich eine sehr lange Zusammenarbeit mit Trainer Bo Svensson vorstellen. " Von mir aus darf er zehn Jahre bleiben. Wir vertrauen uns alle gegenseitig, unser gemeinsamer Weg kann gern noch ein paar Jahre weitergehen ", sagte Heidel in einem Interview der Sport Bild (Mittwoch). Svensson arbeitet seit Januar für den FSV Mainz 05 , führte den Klub zum Klassenverbleib und steht nach der Hinserie in der Bundesliga nun auf Rang neun mit seinem Team. Der Vertrag des Schweden läuft noch bis 2024.

Heidel betonte dabei, dass die Liaison zwischen Verein und Trainer unmittelbar nach dem Amtsantritt Svenssons funktioniert habe. " Bei allen Trainern, mit denen ich gearbeitet habe, hatte ich nach dem ersten Treffen zwischen Mannschaft und Coach schon einen Eindruck gewonnen, ob das passt – und hier hat es voll gepasst ", so Heidel weiter. Für den 58-Jährigen ist nach einer ordentlichen ersten Saisonhälfte klar: "In diesem Jahr haben alle bei Mainz 05 viel Lob verdient und erhalten."

Trotz Platz neun und nur drei Punkten Rückstand auf die internationalen Ränge sei eine Qualifikation für das europäische Geschäft indes kein akutes Thema in Mainz. Träumen dürfe man aber auch bei den 05ern. "Wir denken überhaupt nicht an Europa. Erst, wenn wir drei Spiele vor Saisonende auf einem dieser Plätze stehen und etwas zu verlieren haben, fangen wir damit an", betont Heidel die Zurückhaltung des Klubs. Nach dem Jahreswechsel geht es für Mainz direkt anspruchsvoll weiter. Zum Auftakt der Rückrunde geht es am 8. Januar zum Auswärtsspiel bei RB Leipzig.