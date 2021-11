Mainz-Sturmlauf wird belohnt: Widmer sorgt mit Traumtor für Remis gegen Gladbach

Ein Sturmlauf in der zweiten Halbzeit hat Mainz 05 am Freitagabend zum Start des 11. Spieltags ein 1:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach eingebracht. Nach dem Führungstreffer durch Florian Neuhaus (38. Minute) setzte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson den Gegner in der eigenen Hälfte fest und kam per Traumtor durch Silvan Widmer (76.) zum verdienten Ausgleich. Durch die Punkteteilung bleibt Mainz vorerst Tabellen-Fünfter und zieht mit Bayer Leverkusen auf Champions-League-Platz vier (beide 17 Punkte) gleich. Die Borussia verpasste es dagegen, den Schwung nach dem 5:0-Sieg gegen den FC Bayern im DFB-Pokal und dem 2:1-Erfolg gegen Bochum in der Liga mitzunehmen und steckt mit 15 Punkten als Neunter im Mittelfeld fest. Anzeige

Einen kleinen Fehlstart legte Gladbach vor Anpfiff hin: Aufgrund des großen Zuschauerandrangs war die Borussia leicht verspätet zum Spiel im Mainzer Stadion eingetroffen. "Die Zuschauer sind wieder im Stadion, dementsprechend war die Anfahrt ein bisschen länger, die Vorbereitung ein bisschen kürzer aufs Spiel", sagte Geschäftsführer Max Eberl bei DAZN. Das sei nicht optimal, weil man nicht die Abläufe habe, die man gerne hätte.

Apropos "nicht optimal": So dürften die 30 Minuten der Gäste treffend beschrieben werden. In einem zerfahrenen Spiel mit wenigen Chancen verletzten sich innerhalb von wenigen Minuten zwei Gladbach-Spieler so schwer, dass sie ausgewechselt werden mussten. Zuerst verletzte sich Nico Elvedi nach eigenem Foulspiel an Moussa Niakhaté, für das er auch die Gelbe Karte sah, am Sprunggelenk und musste mit bandagiertem Fuß wenig später für Neuhaus ausgewechselt werden. Zwei Minuten später erwischte es dann Breel Embolo, der sich nach einem langen Schritt im Zweikampf gegen Niakhaté an Oberschenkel griff. Marcus Thuram kam für den Schweiz-Stürmer ins Spiel. Eine Minute später musste dann auch Nationalspieler Matthias Ginter nach einem Foul von Jae-Sung Lee behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

Und wie reagierte Gladbach auf die Ausfälle? Mit einem Tor! Wie aus dem Nichts nutzte die Fohlenelf einen Patzer des in dieser Saison eigentlich so sicheren Mainz-Keepers Robin Zentner aus. Einen Weitschuss von Ramy Bensebaini ließ der 27-Jährige unglücklich nach vorn abprallen, der genau richtig stehende Neuhaus musste nur noch einschieben (38.).