Mainz-Trainer Achim Beierlorzer fordert gegen Hoffenheim "Leidenschaft und Robustheit"

Mit positiver Energie und Widerstandskraft will der FSV Mainz 05 die wiedererstarkte TSG 1899 Hoffenheim in die Knie zwingen. "Wir brauchen Leidenschaft, Mentalität, Teamfähigkeit und große Robustheit", sagte Trainer Achim Beierlorzer einen Tag vor dem Schlussakt der Englischen Woche der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr). Der Druck im Kampf um den Klassenerhalt wird bei nur noch einem Punkt Vorsprung auf den Rang-16. Düsseldorf immer größer.