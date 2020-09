Mainz-Trainer Beierlorzer nach Horror-Woche vor dem Aus? Schröder vermeidet Bekenntnis

"Was in dieser Woche passiert ist, ist nicht normal für Mainz 05", sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Samstag bei Sky. Zuvor verlor die Mannschaft trotz 1:0-Führung mit 1:4 gegen den Aufsteiger aus Stuttgart und lieferte eine schwache Leistung ab. Das Dilemma war schon unter der Woche absehbar, nachdem die Spieler in den Streik gingen. "Wir machen eine Analyse, der Trainer ist dabei. Die Woche ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen", gestand Schröder. Schon vor dem Spiel äußerte er sich deutlich: "Das hat uns alle berührt, was in dieser Woche vorgefallen ist. Da kann man auch nicht von Normalität sprechen. Die Gesamtlage in Mainz ist bedenklich, das wissen wir auch."