Mainz-Trainer Beierlorzer vor Duell mit Leipzig: "RB sollte keinen Sahnetag erwischen"

Leipzig/Mainz. Achim Beierlorzer war von 2014 bis 2017 Jugendtrainer, Cheftrainer und Assistenztrainer bei RB Leipzig , sitzt seit November 2019 auf der Trainerbank des FSV Mainz 05 . Der hochsympathische Franke, 52, über das hochsympathische Mainz, seine Zeit in Leipzig, das Heimspiel gegen RB (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) und den ewig jungen Körper des ewigen Mainzer Torwarttrainers Stephan Kuhnert (59, seit 1986 im Verein).

Es war nach dieser langen Pause ohne Testspiel-Gegner eine gute und stabile Leistung. Ich finde, dass das Niveau beim ersten kompletten Geister-Spieltag insgesamt absolut okay war. Fußballerisch und auch von der Athletik her. Gelaufene Meter, Sprints, intensive Läufe – das alles war auf Augenhöhe mit den Zeiten vor Corona. Dass wir alle lieber mit Fans spielen würden, muss ich nicht erwähnen. Aber die Liga macht das Beste aus der Situation.

Sie haben in Köln einen 0:2-Rückstand umgebogen und 2:2 gespielt . Zufrieden, froh und glücklich?

Pierre Kunde hat in Köln auf sensationelle Weise das 2:2 gemacht. Der junge Mann ist fix auf den Beinen.

Wir haben alle selbst gekickt, keiner wird gerne nach 32 Minuten gegen die Bayern ausgewechselt. Pierre hat seine Emotionen in diesem Moment falsch kanalisiert und sich danach mehrfach bei mir entschuldigt. Er ist ein klasse Spieler und Mensch, kein böser Bube. Wir haben das schnell ausgeräumt und das war‘s.

Kann sein, muss aber nicht sein. Wir haben 28 Feldspieler – alle 28 sind spielfit. Im Training geht es mit großer Energie zur Sache. Das ist gut so.

Wir müssen wahnsinnig viel richtig machen, noch mehr als in Köln. Und RB sollte keinen Sahnetag erwischen. Wir wollten gegen Bayern und Dortmund etwas holen. Das versuchen wir auch gegen Leipzig. Wir wollen mehr als ein Sparringspartner sein.

Auf welche Weise könnten Sie und die Ihren gegen RB in die Reichweite von Punkten kommen?

Welche Rolle spielt das Mainzer 0:8 in Leipzig ?

Warum nächtigen Sie mit Ihrem Team vor Heimspielen nicht im Hotel?

Wir sind oft genug im Hotel. Die Jungs sollen sich in ihrem gewohnten Umfeld aufs Spiel vorbereiten. Wenn ich das Gefühl hätte, dass darunter die Fokussierung leidet, würden wir das natürlich ändern. Das Gefühl hatte ich bisher nicht. Wer will, kann im Teamhotel übernachten. Wir bieten diese Möglichkeit an.