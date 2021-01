Mainz-Trainer Bo Svensson: Säße ohne Heidel als Lehrer in Dänemark - Verwunderung über Streik

Mainz-Chefcoach Bo Svensson verdankt seinen Weg in den Trainerberuf einem Landsmann und seinem heutigen Chef. Dies sagte der 41 Jahre alte Däne dem Kicker. "Ich wollte studieren, vielleicht als Lehrer mit jungen Menschen arbeiten. Wäre Kasper Hjulmand nicht gekommen und Christian Heidel nicht da gewesen, säße ich wahrscheinlich als Lehrer in Dänemark", sagte Svensson in dem Gespräch, das am Sonntagabend bereits in Auszügen online veröffentlicht wurde.

Anzeige