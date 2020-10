Nach Pleite gegen Leverkusen: Mainz-Trainer Lichte liefert sich hitziges Wortgefecht mit Fan

So etwas sieht man selten in der Bundesliga: Nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen (0:1) hat sich Mainz-Trainer Jan-Moritz Lichte einen hitzigen Streit mit einem Fan geliefert - obwohl auch in der Opel Arena wegen der Corona-Krise lediglich 250 Anhänger zugelassen waren.