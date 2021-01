Mainz-Aushilfstrainer Jan Siewert nach Bundesliga-Premiere in München dankbar: "Hat mich geehrt"

Beim 2:5 am Sonntag in München gegen den deutschen Rekordmeister führten die Mainzer zur Pause mit 2:0 und boten unter der Anleitung von Siewert eine Leistung, die trotz der am Ende klaren Niederlage Mut macht für den weiteren Abstiegskampf. Er freue sich in seiner Führungsfunktion im Nachwuchsleistungszentrum auf die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen Chefcoach, sagte Siewert in München.