Mainz-Sportdirektor Schmidt: Trainer-Suche "nah an der Lösung" – Siewert coacht gegen FC Bayern

Die Trainersuche beim 1. FSV Mainz 05 befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. So viel verriet der neue Sportdirektor Martin Schmidt am Neujahrstag auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag (18 Uhr/Sky). "Wir werden sicherlich etwas verkünden, wenn es etwas Definitives zu verkünden gibt", sagte Schmidt. "Wir sind nah an der Lösung dran und werden uns nach dem Bayern-Spiel um den neuen Trainer kümmern." Namen wollte der Schweizer nicht kommentieren, der frühere Mainzer Profi Bo Svensson, derzeit noch beim FC Liefering in Österreich unter Vertrag, gilt als klarer Favorit. Anzeige

Gegen Bayern wird Jan Siewert an der Seitenlinie stehen, der kurz vor dem Jahreswechsel als Nachfolger von Jan-Moritz Lichte auf Interimsbasis übernommen hatte. Der 38-Jährige ist seit Juli Nachwuchs-Cheftrainer der Rheinhessen, coachte zuvor Premier-League-Absteiger Huddersfield Town. Schmidt forderte einen "absoluten Fokus" auf der Partie in der Allianz Arena. Der Ex-Trainer der Mainzer hatte selbst erst vor wenigen Tagen das Amt des Sportdirektors unter dem ebenfalls neuen Sportvorstand Christian Heidel übernommen.

Schmidt lobte demonstrativ die Arbeit von Siewert. "Es war Power drin im Training, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe einen positiven Eindruck. Das ist ein Team, das will", sagte der 53-Jährige, der in der Bundesliga nicht nur Mainz coachte, sondern auch Wolfsburg und Augsburg und mit dem FSV im März 2016 sogar einen 2:1-Sieg in München holen konnte. Seine Lehre daraus: "An dem Tag in München muss alles passen, dann ist auch alles möglich."