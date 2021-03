Mainz-Boss Heidel glaubt nicht an Klopp-Abschied aus Liverpool - Bei Tuchel "nach oben alle Grenzen offen"

Trotz des Rückzuges von Bundestrainer Joachim Löw beim DFB und der aktuellen Krise des FC Liverpool in der Premier League glaubt Christian Heidel nicht an einen vorzeitigen Abschied von Trainer Jürgen Klopp beim englischen Meister. "Ich kenne Klopps Reputation in Liverpool ganz gut. Damit es da mal zu einer Trennung kommt, müsste sehr viel passieren. Das hat nichts mit ein paar Niederlagen zu tun. Das Vertrauen in Klopp ist riesig. Und das zu Recht", sagte der Sportvorstand des Bundesligisten FSV Mainz 05, der Klopp als damaliger Manager 2001 zum Mainzer Trainer gemacht hatte, im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die in der Premier League durchwachsene Saison müssten und würden Klopp und der LFC "dann eben gemeinsam durchstehen". Anzeige

Allerdings hat Heidel keine Zweifel, dass Klopp alle Voraussetzungen mitbringt, um Bundestrainer zu werden. "Natürlich ist Kloppo in der Lage, die deutsche Nationalmannschaft zu trainieren", stellte Heidel klar. "Aber wenn wir über den Sommer 2021 reden, hat er die Antwort deutlich gegeben. Er ist keiner, der seinen Vertrag beim FC Liverpool auflösen wird, um Bundestrainer zu werden", sagt der Mainz-Boss, der von 2016 bis Februar 2019 als Sportvorstand des FC Schalke 04 tätig war und kurz vor dem Jahresende 2020 zu den Nullfünfern zurückkehrte, überzeugt. Klopp besitzt in Liverpool einen Vertrag bis 2024. Sowohl vor als auch nach Löws Ankündigung, sein Amt trotz laufenden Kontrakts bis nach der WM 2022 nach der Europameisterschaft in diesem Sommer niederzulegen, hatte Klopp ein Engagement beim DFB mit Blick auf seinen laufenden Vertrag immer wieder ausgeschlossen.