Ein weiteres Jahr: Mait Patrail verlängert Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf

Mait Patrail geht mittlerweile schon als Urgestein bei den Recken durch, schon seit Sommer 2012 spielt der Este für sie. Jetzt hat der 31-Jährige seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, der Rückraumspieler wird somit in seine achte Saison bei der TSV Hannover-Burgdorf gehen.

Patrail weilt auf Heimaturlaub

„Ich freue mich sehr, dass ich in Hannover bleiben kann, denn wir fühlen uns hier sehr wohl. Die letzte Saison war sehr hart für mich, aber ab sofort möchte ich den Blick nach vorne richten und hoffe, dass ich der Mannschaft in der kommenden Spielzeit wieder helfen kann“, sagt der Zwei-Meter-Hüne, der seit dem Wochenende in seiner Heimat weil. Zum Trainingsstart am 16. Juli wird er nach Niedersachsen zurückkehren.