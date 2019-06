"Richte den Blick nach vorn": Leitwolf Mait Patrail will den Recken wieder helfen

Nun also doch: Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben sich mit Mait Patrail auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2020 geeinigt. Der Este unterschrieb, nachdem vor etwas mehr als einer Woche die ersten, aber gleich entscheidenden Gespräche stattgefunden hatten.

Schon einige Verletzungen

Lange hatte der 31-Jährige darauf warten müssen. Denn nach seinem Kreuzbandriss im September absolvierte der Rückraumriese kein Spiel mehr. Die Recken wollten kein Risiko eingehen und erst mit Patrail sprechen, wenn seine Trainingsbelastung Rückschlüsse für eine Weiterbeschäftigung geben würde. Denn es war nicht die erste große Verletzung, die Patrail zu kurieren hatte. Neben vielen kleinen Wehwehchen war der Este auch schon mit einer schweren Schulterverletzung und wegen eines Bandscheibenvorfalls länger ausgefallen.

Patrail, seit 2012 in Hannover, wurde unterdessen verständlicherweise ungeduldig und sprach öffentlich von alternativen Möglichkeiten. In seinem Herzen jedoch war immer klar: Er würde gerne hier verlängern. Umso mehr freut sich Patrail nun, „dass ich in Hannover bleiben kann“, seine Frau und er fühlen sich „hier sehr wohl. Die letzte Saison war sehr hart für mich, aber ab sofort möchte ich den Blick nach vorne richten und hoffe, dass ich der Mannschaft in der kommenden Spielzeit wieder helfen kann“, sagt er.