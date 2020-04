Maja Storck verstärkt Volleyballerinnen des Dresdner SC am Netz

Dresden. Die Volleyballerinen des Dresdner SC haben den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der Pokalsieger sicherte sich die Dienste der Schweizer Nationalspielerin Maja Storck. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wechselt die 21-Jährige vom Liga-Konkurrenten Ladies in Black Aachen an die Elbe und unterschreibt einen Einjahres-Vertrag.