Weitsprung-Star Malaika Mihambo über das Corona-Jahr, den Wechsel zu Carl Lewis und ihren USA-Plan

Eigentlich hätte Malaika Mihambo in diesem Jahr um die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen springen wollen. Doch die Coronavirus-Pandemie machte auch der Weitsprung-Weltmeisterin einen Strich durch die Rechnung – gleich in zweifacher Hinsicht. Denn zusätzlich wollte und musste sie auch in diesem Jahr ihren Trainer wechseln. Sie hätte inzwischen schon in den USA bei zwei ehemaligen Weltklasse-Leichtathleten trainieren wollen. Doch durch Corona ist auch dies vorerst nicht möglich. Im SPORTBUZZER-Interview vor der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft am Wochenende spricht sie über die schwierige Situation 2020.

Malaika Mihambo, Ihr gesamter Plan wurde durch die Coronavirus-Pandemie durcheinandergewürfelt. Ist 2020 für Sie nun ein verlorenes Jahr? Persönlich habe ich viele Dinge überdacht, was sich unter anderem im Trainerwechsel zu Carl Lewis und Leroy Burrell widerspiegelt. Sportlich gesehen ist es nicht optimal, weil ich den Leistungssport nur über eine bestimmte Zeit machen kann. Die Saison hat nun nicht den Stellenwert, wie sie ihn hätte haben sollen. Es ist für mich aber auch eine Chance. Ich konnte mir viel Zeit nehmen, um meine Rückenverletzung auszukurieren. Wir machen diese Saison etwas weniger, reisen nicht so viel. Den Weitsprung werde ich aus einem verkürzten Anlauf mit nur 16 Schritten machen. Dennoch ist es wichtig, Maximalleistungen abzurufen, damit der Körper merkt, dass er noch gebraucht wird.

Mit dem Trainerwechsel zu Carl Lewis haben Sie überrascht. Birgt dieser aber nicht auch Gefahren? Mein alter Trainer hat seine Tätigkeit komplett niedergelegt, deshalb gab es für mich keinen Weg zurück. Ich musste sehen, wer mich bestmöglich unterstützen kann – nicht nur als Sportler. Die Amerika-Option hat mich sehr gereizt. Ich fühle mich aber auch in Deutschland beim Bundestrainer sehr wohl und bin auf unbestimmte Zeit noch hier. Selbst wenn es mir in Amerika nicht gefallen sollte, weiß ich, dass ich ohne Probleme zurückkommen kann. Es war aber ohnehin geplant, dass ich sowohl in den USA als auch mehrere Monate im Jahr in Deutschland trainiere.

Carl Lewis war als Weitspringer und Sprinter erfolgreich. Werden Sie nun Ihre Versuche über die 100 Meter intensivieren? Natürlich ist es ein Ziel, den Sprint zu forcieren, sich dort häufiger zu zeigen und mehr zu investieren. Dennoch weiß ich, dass der Weitsprung mein Steckenpferd ist und ich darin sehr erfolgreich bin.

Nach Konstanze Klosterhalfen und Gina Lückenkemper sind Sie die dritte deutsche Topathletin, die in die USA in eine Trainingsgruppe gewechselt ist. Warum ist der Standort tatsächlich so attraktiv? Ich persönlich bin immer schon gern in die Welt hinausgegangen und wollte den Sport auch im Ausland betreiben. Das war bisher nicht möglich, weil ich mit Ralf Weber örtlich gebunden war. Für mich persönlich geht ein Traum in Erfüllung, auch mal im Ausland zu leben. Es gibt aber viele Athleten, für die das nichts wäre. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat deshalb die Idee, internationale Trainingsstützpunkte zu bilden, damit man vom internationalen Austausch profitiert. Für Sportler ist es schön, mit Athleten aus anderen Kulturen zu trainieren und sich auszutauschen. In der Leichtathletik wird das als besonders dargestellt. In anderen Sportarten ist das normal. Ich werde einen Zwischenweg gehen und das Bewährte mit dem Neuen verbinden.

Die Strukturen in den USA sind aber ganz andere als in Deutschland. Ja, dort herrscht eine ganz andere Sportkultur. Dort sind die Unis anders aufgestellt, und ich freue mich, da reinzuschnuppern. Dennoch bin ich als Profisportlerin aus Deutschland nicht im System und daran gebunden – das ist optimal für mich.

Peilen Sie nun den deutschen Rekord und dann den Weltrekord an? Der Sprung aus Doha mit 7,30 Metern war ein sehr guter, keine Frage. Aber ich muss mich jetzt stabilisieren. Langfristig ist es das Ziel, in die hohen Weitenbereiche zu kommen. Ich will regelmäßig in den Wettkämpfen 7,10 Meter, 7,20 Meter springen.

Von Deutschland in die Welt: Sportler als Botschafter Deutsche Sportstars wie Bastian Schweinsteiger, Boris Becker oder Franz Beckenbauer haben es zu Weltruhm gebracht. Der SPORTBUZZER zeichnet den Verlauf ihrer Karrieren nach. ©