Weitsprung-Ass Malaika Mihambo über Medaillen-Druck der WM, den Status als Favoritin und Starrummel

Als Nummer eins der Weltrangliste und Europameisterin ist Weitspringerin Malaika Mihambo zur Leichtathletik-WM nach Doha gereist. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die 25-Jährige von der LG Kurpfalz vor ihrem Start in den Wettkampf am Samstag. Vor dem Event sprach Mihambo im SPORTBUZZER-Interview.

SPORTBUZZER: Frau Mihambo, fühlen Sie sich unter Druck, weil jeder von Ihnen eine Medaille erwartet? Malaika Mihambo: Nein. Ich schaue nur auf mich. Natürlich habe ich Erwartungen und Wünsche. Ich habe alle Wettkämpfe gewonnen, bei denen ich am Start war. Meistens mit um die 20 Zentimeter Vorsprung. Das ist außergewöhnlich und zeigt, auf welch gutem Niveau ich mich befinde. Von daher weiß ich, dass ich einen Puffer zu anderen Athletinnen habe. Ich weiß, dass ich momentan die Stärkste bin.

Wie haben Sie sich weiterentwickelt? Ich habe gelernt, mich von Bildern und Konzepten über mich freizumachen. Klar erwarten andere einen Sprung über sieben Meter. Aber wenn es an dem einen Tag nicht klappt, dann ist das so. Wenn der Tag X in Doha kommt, an dem nichts zusammenläuft, wäre es schade, aber kein Weltuntergang. Ich erwarte diese Weiten von mir, aber ich mache mich nicht von Erwartungen anderer abhängig.

Sie hatten mit Verletzungen zu kämpfen. Wie haben Sie die Motivation behalten? Es gab Tage, an denen es schwierig für mich war, gerade in den Rehaphasen. 2016 nach der Patellasehnenreizung habe ich mich über jeden meiner Wettkämpfe gefreut und wurde jedes Mal besser. Ich bin deutsche Meisterin geworden, wurde Dritte bei der EM und habe eine persönliche Bestleistung bei den Olympischen Spielen aufgestellt. Das hat mir viel Kraft gegeben. Das Jahr danach war viel härter mit meiner Fußverletzung. Ich musste mir Gedanken über ein Karriereende machen. Es hat mir geholfen, den Sport noch einmal zu hinterfragen. Ich habe festgestellt, dass der Sport mir enorm viel bedeutet. Gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, dass es wichtigere und andere Dinge gibt, die mich auch interessieren.

Diese Erfahrungen haben Sie auch bei Ihren Rucksackreisen nach Indien gemacht. Für mich war es wichtig, auch mal allein – und dann noch mit einem Rucksack – zu verreisen. Das machen nicht viele Leute. Ich bin allein als Frau in ein mir völlig fremdes Land gefahren. Dieser Schritt hat mich Überwindung gekostet – aber ich wachse gern an solchen Aufgaben, die ich mir selbst stelle.

Mihambo: Start im Sprint bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 eine Option

Sie sind eine gute Sprinterin. Welchen Einfluss hat das auf den Weitsprung? Die Schnelligkeit ist das A und O und noch wichtiger als die Sprungkraft. Ich bin zudem leicht und kann so mit der Schnelligkeit noch mehr anfangen. Ich freue mich, dass ich in diesem Bereich einen so großen Schritt gemacht habe. Mein Traum ist es, auch im Sprint auf der großen internationalen Bühne zu stehen.

Also wäre das eine Option für die Olympischen Spiele 2020? Ja. Im Einzelstart über die 100 Meter nicht, weil er parallel zum Weitsprung ist. Es ginge nur die Staffel. Auch denkbar ist ein Start über die 200 Meter, die sind vor dem Weitsprung. Aber das entscheiden wir, wenn es so weit ist.

Fühlen Sie sich inzwischen als Star? Ich habe gemerkt, dass ich anders wahrgenommen werde – auch international. In Brüssel waren das erste Mal kreischende Teenies da, die auf mich gewartet haben. Es macht mich stolz, dass sich junge Menschen an mir orientieren, und ich möchte ein Vorbild sein. Das ist das, was das Starsein für mich ausmacht: die Vorbildfunktion und die soziale Komponente. Weniger der Ruhm und der Prunk. Man steht nicht nur für sich, und vielleicht sollte man sich dann zweimal überlegen, was man so sagt und tut.

