Malen-Transfer kurz vor dem Abschluss: Eindhoven-Star trainiert bereits beim BVB mit

Der Transfer von Donyell Malen in die Bundesliga zu Borussia Dortmund geriet in den vergangenen Wochen zu einer Hängepartie. Nun steht jedoch auch die offizielle Bekanntgabe des Wechsels unmittelbar bevor. Der Niederländer trainierte am Dienstag bereits mit der Mannschaft von Neu-Trainer Marco Rose im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz mit. Das teilte der BVB über Twitter mit. Demnach habe die PSV Eindhoven dem Offensivspieler eine Trainingserlaubnis für die Westfalen erteilt. Für die endgültige Fix-Meldung des Transfers müssen jedoch noch letzte Details zwischen Spieler und seinem Noch-Klub geklärt werden, hieß es weiter.

