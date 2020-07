Malli und Co.: Die Perspektiven für Wolfsburgs Wechsel-Kandidaten

Nach und nach steigen in dieser Woche die Klubs der Fußball-Bundesliga wieder in das Training ein, der VfL Wolfsburg ist am Wochenende dran. Vorher (am Mittwoch und am Freitag) gibt es die obligatorischen Corona-Tests. Manager Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer gehen davon aus, dass dann alle unter Vertrag stehenden Profis dabei sind - denn bis es zu möglichen Abgängen kommt, kann es noch eine Weile dauern. Klar ist: Es gibt eine Reihe von Spielern, die der VfL gern abgeben oder zumindest leichten Herzens ziehen lassen würde. Doch ob der Markt in der Corona-Krise Wechsel-Perspektiven für diese Spieler bietet, ist unklar.

Yunus Malli nach Istanbul?

Der VfL wird, das hatte Schäfer bereits in der vergangenen Woche betont, bestehende Verträge akzeptieren und mit allen Spielern zusammenarbeiten. Auch mit Verteidiger Jeffrey Bruma und Offensiv-Mann Yunus Malli, die zuletzt verliehen waren und die kaum eine sportliche Perspektive haben. Beide haben noch ein Jahr Vertrag - und kamen zu einer Zeit zum VfL, zu der in Wolfsburg üppigere Gehälter gezahlt wurden als es aktuell der Fall ist. Entsprechend schwer sind Abnehmer zu finden. Malli wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Klubs aus der Türkei in Verbindung gebracht, aktuell soll sich (mal wieder) Fenerbahce für den 28-Jährigen interessieren. Doch eine Anfrage für den Ex-Mainzer (kam 2017 für 12 Millionen Euro nach Wolfsburg) liegt dem VfL nach SPORTBUZZER-Informationen nicht vor. Der Klub aus Istanbul hat Bedarf - weil Ex-VfLer Max Kruse den Verein verlässt.