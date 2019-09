Hannover 96: Mamadou Koné verpasst den Lift und muss wieder nach Hause

Ein Mann wie ein Aufzug: Arouna Koné, ein starker Stürmer, der nur kurz half beim Klassenerhalt, als Trainer Mirko Slomka sein erstes Abenteuer bei 96 begann. Koné verletzte sich in Hannover, es ging gesundheitlich bergab, aber irgendwann wieder rauf bis in die Premier League. Nun testete 96 einen neuen Koné aus Mali – Mamadou.

"Er war sehr auffällig"

Am Dienstag beim Mini-Test gegen die eigene Reserve spielte der lange Verteidiger in der zweiten Hälfte. Offiziell war es am Dienstag noch nicht, aber Koné konnte nicht bei 96 landen. Er muss sich einen anderen Lift im Profifußball suchen. Sein Berater Jürgen Rehberg, früher Schalker Chefscout, brachte ihn wieder zurück nach Essen, wo Koné aktuell mit einem weiteren Mali-Talent wohnt.

Das Casting ist vorerst beendet. Nun hofft er auf positive Rückmeldung – aus Essen, Duisburg, Bremen oder Hannover. „Er war sehr auffällig“, fand Rehberg zufrieden. In Frankreich hatte Koné schon versucht, Profi zu werden. Er trainierte dort mit einem Arbeitsvertrag bei Thonon Evian FC.