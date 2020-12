"Man kann sich Glück erspielen, erkämpfen und verdienen": Kommentar zu RB Leipzigs Achtelfinaleinzug

Paris Saint-Germain, Manchester United und Basaksehir Istanbul: Es gab leichtere Gruppen als die der Roten Bullen. Und zu einer Offerte „Endspiel ums Weiterkommen am letzten Spieltag“ hätten Julian Nagelsmann und Co. nach der Auslosung im Sommer "Ja!, Yes!, Oui!, Tabii! gesagt. Dazu ist es wegen einer 0:5-Demütigung in Manchester, einem Pariser Elfmeter, der keiner war, sowie Ausfällen von tragenden Säulen wie Lukas Klostermann am Dienstagabend tatsächlich gekommen.

