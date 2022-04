"Man muss ehrlich sein": HSV schätzt Aufstiegschance trotz Aue-Sieg als "sehr gering" ein

Der Hamburger SV hofft wieder. Der erste Punktedreier nach der Sieglosserie von fünf Spielen lässt die Mannschaft von Trainer Tim Walter optimistischer aufs Saisonfinale der 2. Bundesliga blicken. Wenige Tage zuvor nach der Paderborn-Pleite war die Aussicht wesentlich trüber. Das jederzeit verdiente 4:0 über den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue am Dienstagabend macht die Brust breiter, den Kopf freier. "Die Jungs haben sehr viel Spielfreude gezeigt", lobte Walter seine Mannschaft. Bestätigung erhielt er von seinem Kollegen aus Aue. "Der HSV hat uns weich gekloppt. Wir waren am Schluss fix und fertig", sagte Trainer Pawel Dotschew.

Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz beträgt jetzt sechs Punkte. Sechs Spiele stehen noch aus. Nicht weniger als zehn Duelle der sechs HSV-Aufstiegsrivalen untereinander stehen in den nächsten Wochen an. Vermutlich werden die meisten Teams, vielleicht sogar alle, Federn lassen müssen. Mithin kann viel passieren, bis am 15. Mai die Abschlusstabelle steht. Doch alles Rechnen ist Makulatur, wenn der HSV in seinen ausstehenden Spielen nicht mindestens zweimal mehr gewinnt als die Konkurrenz. "Man muss ehrlich sein: Unsere Aufstiegschance ist sehr gering", bekannte Mittelfeldprofi Jonas Meffert.

Tim Walter trotz Sieg leicht angefressen

Dennoch war der Coach ein wenig verärgert. Die öffentliche Kritik an seiner Mannschaft nach der jüngsten Niederlage hatte dem 46 Jahre alten Badener zugesetzt. "Wir schauen nicht darauf, was andere von uns halten, was andere über uns schreiben, was andere über uns sagen, sondern der gesamte Verein ist sich einig, identifiziert sich mit diesem Weg, und das ist gut", versicherte Walter und versprach: "Und es wird auch so bleiben, dass wir weniger auf andere hören, sondern auf uns bauen."