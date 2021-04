"Man weiß ja nie": Klaas-Jan Huntelaar lässt Zukunft offen - Vertragsverlängerung bei Schalke 04?

Eigentlich wollte Klaas-Jan Huntelaar im Sommer seine Karriere beenden - nun ist scheinbar möglich, dass er mit dem FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga geht. Das deutete der niederländische Stürmer selbst am Mittwoch in einer Medienrunde an. "Das mit dem Karriere-Ende habe ich bei Ajax gesagt, jetzt ist in meinem Kopf nur die aktuelle Situation", sagte er und ergänzte: "Wie es dann weitergeht, weiß man nie." Anzeige

Huntelaar kam im Winter von Ajax Amsterdam zurück zum FC Schalke, löste dafür seinen Vertrag in Amsterdam auf und begab sich in den Abstiegskampf der Bundesliga, anstatt in der Eredivisie um die Meisterschaft zu spielen. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen, sagte er damals. Doch helfen konnte er bisher wenig, fehlte lange verletzt. Am vergangenen Wochenende gab er gegen Bayer Leverkusen sein Comeback, spielte 90 Minuten und schoss das einzige Schalker Tor.

"Nach dem Spiel in Leverkusen habe ich mich gut gefühlt. Ich musste nicht ausgewechselt werden und darauf will ich weiter aufbauen. Wie es in ein paar Wochen oder Monaten aussieht, werden wir sehen, aber körperlich wäre das kein Problem. Es wird keine Frage des Alters sein, sondern vom Kopf und der Mentalität her und wie man sich fühlt", sagte Huntelaar.