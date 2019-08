Der Schnäppchenjäger: So günstig hat 96-Manager Schlaudraff eingekauft

Intern genießt ein Sechser oder Achter höchste Priorität, weil nach der Verletzung von Talent Niklas Tarnat nur Edgar Prib und Kapitän Marvin Bakalorz für die Schaltzentrale übrig geblieben sind. Heißester Kandidat bleibt Kölns Salih Özcan (21), der sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt.

Mit Emil Hansson (Feyenoord Rotterdam) und Jannes Horn (Köln) hat 96 in den vergangenen Tagen einen Doppelpack verpflichtet. Und die Kaderplanungen vor dem Transferschluss am 2. September sind noch nicht abgeschlossen.

Hansson und Horn von Fossum-Geld geholt

Wer auch immer noch bis zum Transferschluss kommen mag, 96 muss weiterhin kreativ sein. Jeder Euro will wohlüberlegt investiert werden. So ist das Geld aus dem Verkauf von Walace (für 6 Millionen nach Italien zu Udinese Calcio) bisher nicht in Neuverpflichtungen geflossen – und es ist auch fraglich, ob es das noch wird. „Die Transfers von Hansson und Horn haben wir aus dem Verkauf von Iver Fossum gestemmt“, bestätigt Sportdirektor Jan Schlaudraff auf Nachfrage.

Der Norweger war für rund eine halbe Million Euro zu Aalborg BK gewechselt – verkaufen die Dänen Fossum weiter, soll 96 daran beteiligt sein. Das Geld für den Mittelfeldmann ist umgehend investiert worden. Hansson kam aus Rotterdam – übrigens für eine weit geringere Summe als bisher angenommen: Der Flügelspieler kostete deutlich unter einer halben Million Euro, die Leihgebühr von Horn liegt in einem niedrigen sechsstelligen Bereich.