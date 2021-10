Manager Karsten Wöhler vertritt Rico Göde in Hamm als Elbflorenz-Coach

Dresden. Die Handballer des HC Elbflorenz müssen aus der Situation das Beste machen. Nachdem die HBL die Verlegung der beiden Spiele in dieser Woche abgelehnt hatte, reisen die Dresdner an diesem Mittwoch ersatzgeschwächt zum Tabellenfünften ASV Hamm-Westfalen und werden wohl auch im Heimspiel am Sonnabend gegen Nordhorn-Lingen mit dem gleichen Kader antreten. Hintergrund sind die Corona-Fälle im Team. Davon betroffen sind Philip Jungemann, Michael Schulz, Vincent Klepp und Torhüter Max Mohs sowie das komplette Trainerteam. Zudem fehlen weiter die Langzeitverletzten Marius Noack (Kreuzbandriss) und Leon Wellner (Sehnenriss im Finger). Anzeige

Die Regularien der Liga besagen jedoch, dass Spiele nur verlegt werden, wenn 50 Prozent des Spielerkaders fehlen würde. Für den Staff gibt es keine diesbezüglichen Regelungen. HCE-Manager Karsten Wöhler, der als Trainer einspringen wird, erklärte: „Das Wichtigste ist, dass es allen ein Stück weit besser geht, denn sie hatten auch alle Symptome. Aber die Quarantäne ist natürlich noch nicht beendet, das hängt auch von der weiteren Genesung ab. Dass das gesamte Trainerteam ausfällt, das habe ich in meinen rund 25 Jahren im Geschäft noch nie erlebt“, gibt der 46-Jährige zu und findet es schon „ein bisschen schade“, dass unter solchen Bedingungen gespielt werden muss. „Das ist alles andere als optimal, zumal die Jungs alle eine Woche nicht trainiert haben und nach mehrfach negativen Tests erst am Montag das erste Mal wieder auf der Platte standen“, so der Manager, der in Absprache mit Cheftrainer Rico Göde das Training und auch die Videovorbereitung übernahm.