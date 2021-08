Manager Mann legt sich fest: Linton Maina bleibt bei 96

Zuletzt wurde Hertha BSC mit dem jungen Angreifer, dessen Marktwert von transfermarkt.de auf 3 Millionen Euro taxiert wird (Höchstwert vor gut einem Jahr: 9 Millionen Euro), in Verbindung gebracht. Der katastrophal in die Saison gestartete "Big City Club" spielt immerhin in der Bundesliga – wenn er auch in der Tabelle mit null Punkten nach drei Spielen auf dem letzten Platz steht.

96 wird einem Wechsel nicht zustimmen

Offiziell hat es aber noch keinen Vorstoß eines Erstligisten gegeben. Das kann zwar theoretisch auf den letzten Drücker noch passieren, Trainer Jan Zimmermann wollte am Montag „niemals nie“ sagen. Aber Marcus Mann hat mit Hinterseer seine Personalakte geschlossen. Einem Wechsel von Linton Maina in die Bundesliga „werden wir nicht zustimmen“, unterstrich der Manager.

Linton Maina wird also vorerst weiter für Hannover spielen. Im kommenden Sommer ist er dann ablösefrei. Doch um sich zu empfehlen, wird er sich deutlich auffälliger ins spielerische Schaufenster stellen müssen als zuletzt.