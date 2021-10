96-Manager Mann über den Umbruch: "Saisonstart hat uns bestärkt, mehr zu tun als vorgesehen"

Mir macht – wie allen bei uns – gewinnen mehr Spaß, als zu verlieren. Die Heimniederlage am zweiten Spieltag gegen Rostock haben wir nicht erwartet, komplett beunruhigt waren wir aber nicht. Uns war bewusst, wo wir herkommen, welche Probleme entstehen können. Wir wussten, woran es lag, und haben versucht, die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Wir haben das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die drei Punkte aus dem Sandhausen-Spiel fehlen uns leider. Man muss die ersten Spiele anders bewerten als die letzten vier. Seitdem haben wir uns stabilisiert in Leistung und Ergebnissen. Tabellarisch haben wir aber den Anspruch, noch ein bisschen zu klettern.

96-Mitgliederversammlung am Sonntag: Ohne Kind, aber es geht wieder um 50+1

Wäre der Umbruch auch so groß ausgefallen, wenn die Partien gegen Rostock, Dresden und Darmstadt anders gelaufen wären?

Zum einen ist er größer ausgefallen als geplant, weil wir mehr Abgänge als geplant hatten. Bei Ducksch, Falette, Basdas und Stehle war Ende Juni nicht klar, dass sie einen neuen Verein finden. Der Saisonstart hat uns dann bestärkt, mehr zu tun als vorgesehen und das, was wir bereits als Gefühl im Hinterkopf hatten, umzusetzen.

War es notwendig, die Mentalität des Teams umzukrempeln?

Es hat in der ersten Phase an der einen oder anderen Stelle offensichtlich gehakt und wir haben das auch angesprochen. Das würde jetzt keiner mehr machen, weil wir überzeugt sind und jeden Tag sehen, dass der Zusammenhalt und die Einstellung passen. Das frische Blut hat der Mannschaft gutgetan. Man kann insofern schon sagen, dass sich die Mentalität der Mannschaft in den vergangenen Wochen verbessert hat.

Ein anderes Problem ist die fehlende Konstanz.

Wenn wir am 1. September einen Schnitt machen, dann haben wir aus vier Spielen sieben Punkte geholt. Leistungsmäßig haben wir nach dem Ende der Transferphase Stabilität reinbekommen. Uns fehlt derzeit noch, aus unseren guten Phasen im Spiel mehr mitzunehmen.