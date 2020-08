Manager Ricky Simms über Leichtathletik-Star Usain Bolt: "Hat den Männer-Sprint verändert"

Drei Jahre ist es inzwischen her, dass Usain Bolt seine Karriere in der Leichtathletik beendet hat. Doch noch immer steht der ehemalige Sprinter im Fokus – so auch an diesem Sonntag wieder. Denn eigentlich hätte an diesem Tag in Tokio ein neuer Olympiasieger über die 100 Meter ermittelt werden sollen. Es wäre der erste Champion seit 2008, der nicht den Namen Usain Bolt trägt. Doch die Coronavirus-Pandemie machte der neuen Generation um Noah Lyles und Christian Coleman einen Strich durch die Rechnung. Die Olympischen Spiele wurden auf 2021 verschoben – und der Jamaikaner Bolt bleibt noch ein weiteres Jahr amtierender Olympiasieger. Im SPORTBUZZER-Interview spricht der langjährige Manager des 33-Jährigen darüber, wie der amtierende Weltrekordhalter über 100 und 200 Meter die Sprint-Szene veränderte.