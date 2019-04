Manager, Trainer und Spieler: Wer steht für das neue Hannover 96?

Das Bundesliga-Haus hat Hannover 96 eingerissen. Die Fehler des Personals, angefangen bei Boss Martin Kind über Manager Horst Heldt bis zu Trainern und Spielern, werden zum Absturz führen. Aber das wertvolle Grundstück ist ja noch da, 96 wird in der kommenden Saison mit guten Voraussetzungen für den Wiederaufstieg in die Saison gehen. Der wackelnde Manager Heldt erklärte zwar, man brauche „keine Panik“ zu haben wegen des Zeitpunkts. Nur langsam, aber sicher muss die neue Mannschaft der Sportlichen Leitung stehen, damit Spieler wissen, auf wen sie sich einlassen. Wer steht für das neue 96? Schlaudraff als Fixpunkt für die Zukunftsplanung Bisher ist es Jan Schlaudraff. Er ist momentan der einzige Fixpunkt für die Zukunftsplanung. Er sollte als Assistenz der Sportlichen Leitung anfangen, soll vom „Gesellen zum Meister“ des Managements geschult werden, erklärte Profichef Martin Kind der „Bild“. Schlaudraffs Vertrag gilt ab dem 1. Juli. Das frühere Europa-Schlitzohr von 96 hielt sich bisher offiziell zurück, fängt aber so bald wie möglich an, die Zukunft mitzuplanen.

"Man muss keine Panik haben, was die Aussichten der Zukunft angeht" Dass Heldt bald nicht mehr Schlaudraffs Vorgesetzter sein soll, gilt als sicher. Der jetzige Manager erklärte: „Ich sehe mich in der Verpflichtung, das Bestmögliche zu schaffen. Es muss versucht werden, den Klassenerhalt zu schaffen. Es ist nicht so, dass ich nur mit der Assistentin Kaffee trinke. Aber man muss keine Panik haben, was die Aussichten der Zukunft angeht.“ Die Zukunft sollen ohnehin andere planen. Gut möglich, dass die Gesellschafter mit Kind und der Aufsichtsrat sich auf eine Konstellation mit Schlaudraff im sportlichen Zentrum einigen – mit eine übergeordneten Sportlichen Leiter oder Geschäftsführer, der Schlaudraffs Kaderplanungen vertraglich fixiert. Beiersdorfer könnte Heldt ersetzen Als Kandidat für den Posten gilt nach wie vor Dietmar Beiersdorfer. Möglich, dass Beiersdorfer die Zweitliga-Saison zunächst nur gemeinsam mit Schlaudraff plant, das würde 96 die Kosten für einen Manager sparen.

Als neuer Stern am Manager-Himmel gilt aktuell aber auch Paderborn-Manager Markus Krösche (38). Viele Klubs bemühen sich um den Krösche, der Paderborn sogar zum Aufstiegskandidaten machte. Der in Hannover geborene Ex-Profi sagte dem 1. FC Nürnberg bereits ab. Paderborn atmet auf, das heißt aber nicht, dass Krösche nicht doch noch wechseln könnte. Stuttgart soll starkes Interesse haben, Krösches erfolgreiche Arbeit in Paderborn wurde nach NP-Infos auch bei 96 hinterlegt. „Viele werden gelobt“, sagte Kind zuletzt. Krösche gehört dazu. Doll bekommt eine Vorab-Garantie bis Saisonende Für den neuen Trainerposten kann sich 96 offenbar noch Zeit lassen. Thomas Doll bekam von Kind eine Vorab-Garantie bis zum Saisonende. Der Name Dieter Hecking fällt natürlich zwangsläufig überall, wo er schon war. In Wolfsburg soll er Kandidat sein, aber auch bei 96. Noch ist Heckings Aus in Gladbach nach der Saison zu frisch, als dass er sich entschieden hätte. Einen Posten im Management konnte sich Hecking bei 96 ebenfalls mal vorstellen. Er ist zurzeit aber noch mit Gladbach und den Champions-League-Zielen beschäftigt. Hecking und Schlaudraff – das würde aber passen. Die beiden verstehen sich gut.

Anton, Füllkrug und Co. müssen zu Geld gemacht werden Bleibt die wichtige Frage nach den neuen Kräften in der Mannschaft. Vom aktuellen Gerüst des designierten Absteigers wird nicht viel übrig bleiben. Wertvolle Spieler wie Waldemar Anton, Ihlas Bebou, Walace, Niclas Füllkrug oder Genki Haraguchi müssen zu Geld gemacht werden, wenn 96 vernünftig planen will. Was Hannover für einen Wiederaufstieg dringend braucht, sind treffsichere Stürmer und weitere mental starke Spieler wie der Mittelfeldarbeiter Marvin Bakalorz. Mentale Stärke kommt auch mit Torwart Philipp Tschauner zurück, wenn Ingolstadt absteigt. Für Torwart Michael Esser gibt es nach der starken Saison einen Markt in der Bundesliga. 96 soll Interesse an Düsseldorfs Bormuth haben Weitere starke Figuren werden neben jungen Spielern gebraucht. An Verteidiger Robin Bormuth (Düsseldorf) soll 96 einem Gerücht zufolge Interesse haben. Der 23-Jährige ist 1,90 Meter lang und ein Lautsprecher in der Abwehr. Linton Maina soll bleiben, der mitreißende Märchenstürmer Hendrik Weydandt auch. Ob Jonathas bereit ist, die Stadien in Kiel, Aue und Heidenheim zu rocken, ist intern umstritten. Bei den Stürmern müsste 96 einen ähnlichen Coup landen wie der damalige Manager Martin Bader vor der Zweitligasaison mit Niclas Füllkrug und Martin Harnik.

