Champions-League-Konferenz im Liveticker mit ManUnited gegen Barcelona und Ajax gegen Juve

Erreicht der FC Barcelona seit 2015 endlich mal wieder das Halbfinale der Champions League? Und wirft Ajax Amsterdam nach Real Madrid auch Juventus Turin samt Superstar Cristiano Ronaldo raus? Auch der zweite Teil der Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League verspricht große Fußball-Spannung - auch wenn auf dem Papier die Favoritenrollen klar verteilt sind.

Gegen Juve wird Ajax auch dieses Mal wieder auf einen starken Abend von Dusan Tadic hoffen (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Der Serbe spielt bisher eine ausgezeichnete Saison und gehört mit sechs Treffern zu den besten Torschützen des Wettbewerbs. "Wir brauchen zwei magische Nächte, um gegen Turin eine Chance zu haben. Juventus zählt für mich zu den Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel", sagte Tadic der Sport Bild.

Der FC Barcelona im Duell mit Manchester United setzt vor allem auf ihren Superstar Lionel Messi (So könnt ihr das Spiel live sehen!). In der Königsklasse hat der Argentinier bereits acht Mal getroffen, in der Liga führt er die Torschützen-Liste mit 33 Toren an. "Wir werden alles dafür tun, damit dieser so schöne und von allen so ersehnte Pokal wieder ins Camp Nou kommt", hatte Messi den Fans zu Saisonbeginn versprochen.